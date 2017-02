Det skriver medierne: Novo skyder storstilet USA-kampagne i gang

Berlingske Business

Topchefen for det svenske taxiselskab Cabonline, Thomas Ekman, er klar med den store pengepung for at komme ind på det danske taximarked. (Forside, side 3) Novo Nordisk skal vende skuden i USA og har blandt andet skudt gang i en omfattende TV-reklamekampagne, hvor tre fiktive personer lovpriser den langtidsvirkende insulin Tresiba. Novo bruger årligt omkring 500 mio. kr. på reklamer rettet direkte mod amerikanske forbrugere. (Side 4-5)Private bankkunder kan snart komme til at betale for at have penge i banken, men Jyske Banks topchef, Anders Dam, garanterer, at banken ikke går forrest. (Side 8)

Jyske Bank har på godt tre år fået 70.000 nye boligkunder. Den øverste chef, ordførende direktør Anders Dam, forventer endda yderligere tilgang, når lempeligere regler træder i kraft. (Forside, side 4-5)Efter en bølge af frasalg og en årelang hestekur er DLG nu tilbage i topform. DLG har opbygget en finansiel styrke, der gør det muligt for grovvaregiganten at ekspandere og gå på opkøbsjagt. (Side 4)Realkreditudlånet i Jyske Bank er steget, og markedsandelen vil fortsat stige men ikke i helt samme tempo spår ordførende direktør, Anders Dam, der tirsdag kunne præsentere en vækst i realkreditudlånet på 11 pct. til 277 mia. kr. (Side 10)Grovvarekæmpen DLG har fået sit bedste resultat nogensinde. Koncernchef Kristian Hundebøll har solgt fra og effektiviseret, så bundlinjen i 2016 blev på 570 mio. kr. Effektivisering og opkøb for 2 mia. kr. skal løfte den med yderligere 50 pct. over fem år./ritzau/FINANS