Samuelsen: Teknologi kan åbne enorme muligheder for Danmark

"Jeg tror, at det her er en af de mest afgørende dagsordener for Danmark."



Sådan lyder det fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forud for, at han onsdag lander i San Francisco for at indlede et besøg i Sillicon Valley.



Fokus er på de nye teknologier, som ifølge udenrigsministeren har potentiale til at ændre danskernes livsvilkår gennemgribende i løbet af meget få år.



For mange danskere lyder selvkørende biler, flyvende dronetaxier, virtual reality og kunstig intelligens måske fortsat som science fiction, men det bliver en del af vores hverdag i den kommende tid, siger Anders Samuelsen.



"Tingene går enormt stærkt. Det er meget store kræfter, vi har med at gøre, og det kan for nogle virke skræmmende."



"Men grundlæggende tror jeg på, at der er ekstremt mange muligheder i det her for Danmark, og de muligheder skal vi simpelthen være på forkant med," siger Anders Samuelsen.



Det er Samuelsens første besøg i USA som udenrigsminister.



At valget er faldet på Silicon Valley frem for Washington D.C. kan ses som et tegn på, at den nye teknologi måske vil ende med at få større indflydelse på danskernes hverdag, end at USA har fået Donald Trump som ny præsident.



Samuelsen har allerede oprettet en endnu ubesat post som digital ambassadør for at styrke de diplomatiske forbindelser til de store teknologivirksomheder.



"Apple er i sin nuværende form kun 15 til 18 år gammel. Men i dag har selskabet en værdi, som svarer til alle italienske børsnoterede virksomheder tilsammen," siger Samuelsen og tilføjer:



"Når Danmark skal bekæmpe ISIL (et andet navn for Islamisk Stat, red.) i Irak, så sker det blandt andet i samarbejde med Facebook, Twitter og YouTube."



Samarbejdet mellem regeringerne og teknologigiganterne skal lukke ned for propaganda, så Islamisk Stat ikke kan tiltrække flere krigere.



Alt sammen tegn på en ny virkelighed, som regeringen vil stille sig i spidsen for at gribe ud efter, siger Anders Samuelsen:



"Jeg tror, det er vigtigt for Danmark at erkende, at der er nogle selskaber, som har større økonomier end nationer. Og de har nemmere adgang til data, end nationer har."



"Det skal vi udnytte, og det er pointen med techplomacy og en ny form for ambassadør. Det vil jeg prøve at kickstarte med de dage, jeg nu har i Silicon Valley," siger Anders Samuelsen.



/ritzau/