Spansk politi standser lastbil med skud i Barcelona: Afviser angreb

Spansk politi har tirsdag åbnet ild mod en lastbil fyldt med gasflasker og bragt den til standsning. Lastvognen kørte mod færdselsretningen i storbyen Barcelona.



Føreren er anholdt. Der skulle være tale om en svensk statsborger.



- Vi har tilbageholdt en person, hvis nationalitet er svensk, siger en talsmand for politiet i Barcelona.



De lokale myndigheder oplyser, at der var tale om en lille lastbil, som tidligere var blevet stjålet.



Lastbilen kørte imod færdselsretningen, og ladet var fyldt med orange gasflasker.



Efterfølgende har spansk politi fortalt, at der ikke er tale om et forsøg på et angreb på den folkerige by.



- Den tilbageholdte fører af lastbilen fyldt med gasflasker har haft psykiske problemer, siger spansk politi.



En lokal kvinde - Mireia Ruiz - fortalte tidligere, at føreren af bilen ignorerede folk, der råbte til ham, at han skulle stoppe.



- Da folk råbte til ham, grinede han og lavede anstødelige håndtegn, siger Mireia Ruiz.



Lastbilen blev bragt til standsning på en ringvej og altså ikke centralt i Barcelona.



Byen ligger i regionen Catalonien og er Spaniens andenstørste by med små fem millioner indbyggere.



Barcelona er et yndet turistmål og havde i 2015 knap ni millioner besøgende ifølge BarcelonaTurisme, byens turistorganisation.



/ritzau/AFP