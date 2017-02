Dieselgate sender Audi-boss mod grøften

Afsløringerne i Tysklands største bilskandale, den såkaldte Dieselgate, fortsætter med at rasle ud af skabene.



Tirsdag rammer det Audis mangeårige topchef, Rupert Stadler, der ifølge nye afsløringer allerede i 2012 blev advaret om fusk med Audis dieselmotorer.



Rupert Stadler har hidtil selv hævdet, at han første gang hørte om problemerne med snydesoftware sent i 2015, da VW-skandalen bredte sig til Porsche og Audi.



Afsløringen kom ved et retsmøde i Heilbronn i den sydtyske delstat Baden-Württemberg, godt to timers kørsel fra Audis hovedsæde i Ingolstadt.



Her var Audis nu fyrede chefudvikler, Ulrich Weiss, i vidneskranken og kunne ifølge den tyske erhvervsavis Handelsblatt læse op fra mails fra 2012, hvor Audis topledelse blev informeret om problemer med Audi-motorerne.



Lad de beskidte motorer kører videre



Den rygende pistol ved dagens retsmøde var specielt en mail sendt internt til en særlig udviklingsgruppe, ”Audi-Pordukt-Steuerungskreis”, som var direkte under Rupert Stadlers ledelse. I mailen fra april 2012 gav styregruppen grønt lys til, at dieselmotorerne skulle ”køre beskidt videre.”



Mailen ses som et bevis på, at Audis øverste ledelse tidligt vidste besked om problemerne med bilgigantens motorer. Hidtil der er lykkes for Rupert Stadler at holde skandalen to etager under topledelsen, men nu er afsløringerne meget tæt på hans egen person.



Audi-chefen har 2006 stået i spidsen for bilmærket,, da forgængeren Martin Winterkorn blev sendt til tops i dynastiet som topchef for Audis ejer, VW. Og han har hidtil overlevet Dieselgate, mens der er renset ud blandt berørte teknikere, ingeniører og udviklere på lavere niveauer.



Sandheden skal på bordet



Da Audis brug af snydesoftware blev afsløret i november 2015, erklærede Rupert Stadler, at "Jeg vil ikke hvile, før sandheden er på bordet."



Om dagens retsmøde kan blive så belastende, at det ligefrem kan koste ham topjobbet, vides endnu ikke.



Men der er ingen tvivl om, at den tidligere chefudvikler for det tyske top-brand, Ulrich Weiss, føler sig som syndebuk i sagen.