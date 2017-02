Øverste chef i Københavns Politi skifter job

Den nuværende direktør i Københavns Politi, Thorkild Fogde, har fået nyt job i Kriminalforsorgen - også som direktør.



Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.



- Regeringen har i dag besluttet at indstille til hendes majestæt dronningen, at politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi, udnævnes til direktør for Kriminalforsorgen, lyder det fra ministeriet.



Thorkild Fogde tiltræder i sit nye job 1. april 2017.



/ritzau/