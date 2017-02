Spansk politi har tirsdag åbnet ild mod og standset en lastbil fyldt med gasflasker, der kørte mod færdselsretningen i byen Barcelona.



Ifølge nyhedsbureauet AFP er føreren, der er svensk, arresteret.



- Vi har tilbageholdt en person, hvis nationalitet er svensk, siger en talsmand for politiet i Barcelona til AFP.



De lokale myndigheder fortæller ifølge bureauet, at der var tale om en lille lastbil, der var stjålet.



Lastbilen kørte imod færdselsretningen, og ladet var fyldt med orange gasflasker.



Der er endnu ingen indikationer af, om der er tale om fejlslået angreb eller om et simpelt tyveri.



En lokal kvinde - Mireia Ruiz - fortæller til AFP, at føreren af bilen ignorerede folk, der råbte af ham, at han skulle stoppe.



- Da folk råbte af ham, grinede han og lavede anstødelige håndtegn, siger Mireia Ruiz.



/ritzau/AFP