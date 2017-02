DLG sætter rekord: 570 mio. kr. på bundlinjen

DLG-koncernen har sat ny rekord og lander et resultat for 2016 på hele 570 mio. kr. efter skat. Det er 12 pct. højere end i 2015 og koncernens hidtil bedste, oplyser DLG til fondsbørsen.



Og det er ikke slut endnu, hvis det står til koncernchef Kristian Hundebøll.



Han har netop lanceret en strategi, der skal øge indtjeningen med yderligere 50 pct. ved udgangen af 2021.



Den store fremgang i den netop fremlagte årsrapport skyldes specielt en rekordhøj indtjening i Tyskland, hvor DLG’s datterselskaber leverede særdeles gode resultater, og helt generelt, at DLG har haft succes med sin fokuseringsstrategi, der har betydet en række af frasalg.



Den forøgede indtjening er kommet trods et omsætningsfald på 3 mia. kr. til 49 mia. kr. som følge af lavere priser på korn og energi samt frasalg af aktiviteter.



”Det gode regnskab er et resultat af tre års hårdt arbejde med at omdanne DLG fra et konglomerat til en dedikeret landbrugskoncern. Vi har indfriet vores mål om at frasælge forretningsområder, der ikke var rentable eller bidrog strategisk, og vi står nu fokuseret som Europas største grovvareselskab målt på tonnage,” siger Kristian Hundebøll.



Tyskland står for over 60 pct. af indtjeningen og stort set lige så meget af omsætningen i selskabet.



DLG henter 392 mio. kr. i Tyskland, hvor der bygges på de tre forretningsben energiselskabet Team AG, grovvarekoncernen HaGe samt vitamin- og mineralforretningen Deutsche Vilomix.