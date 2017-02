Det skriver medierne: Danske banker i stram snor trods Trump-tiltag

Berlingske Business



Danske banker holdes i stram snor trods Trump-tiltag



USA's præsident, Donald Trump, skal ikke regne med at finde dansk opbakning i sit forsøg på at slække på kravene til bankerne. Hans beordrede tilbagerulning af finanskrisetiltag får ikke danske politikere til at løsne grebet om bankerne. (Side 6)



Kritik i kulissen af Novozymes- millionbonusser



Novozymes har tildelt fuld bonus til topledelsen trods fire nedjusteringer af resultatforventningerne, suspension af de langsigtede vækstmål og en realiseret toplinjevækst på bare to pct. på et år. De institutionelle investorer ikke bare undrer sig men kritiserer programmet, der i bedste fald kaldes "uambitiøst og i værste fald "det rene tag-selv-bord". (Side 7)



Leo Pharmas digitale iværksætterfabrik har fået vokseværk



Leo Pharmas højtprofilerede iværksætterfabrik er allerede vokset ud af rammerne med 65 ansatte mod de oprindeligt planlagte 40 i København. Alligevel er medicinalkoncernens topchef, Gitte P. Aabo, så tilfreds, at hun godt tør love, at centret fortsætter, når dets nuværende mandat udløber i november 2018. (Side 12-13)





Jyllands-Posten Erhverv



Novo tvunget på nye veje i formandsjagt



I modsætning til de seneste mange år er der ikke en oplagt intern kandidat til at tage over, når Göran Ando forlader formandsposten i Novo Nordisk i 2019. Den nuværende næstformand, Jeppe Christiansen, vurderes ikke at være den rigtige til at sætte sig i formandsstolen. (Forside, side 6-7)



Flyselskaber i fælles sag mod høje gebyrer



Den internationale organisation for luftfart, IATA, har indgivet en formel klage til Trafik- og Byggestyrelsen over Københavns Lufthavne, KBHL. Organisationen mener, at lufthavnen kræver for høje gebyrer. (Side 5)



Konkurrence kan true MT Højgaards vækst



En række nye konkurrenter, som gerne vil have en bid af et voksende marked, kan vise sig at blive entreprenørgiganten MT Højgaards store hovedpine i jagten på profitabel vækst. (Side 8)



Børsen



Boligejere får afvist klager over gebyrhop trods kritik af Nykredit



Nykredit får kritik for rådgivning af kunder, som mistede fredning mod gebyrhop, da de omlagde boliglån. Men kunderne får ikke medhold i klagerne. (Side 8)



Ny kapitalfond retter blikket mod Danmark



Den nordiske kapitalfond Summa Equity har hidtil kun handlet i Sverige. Men med 3,5 mia. kr. i ny kapital kigger fonden nu også mod danske selskaber. (Side 11)



