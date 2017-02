Uganda pågriber tre i sag om smugling af et ton elfenben

Relateret indhold Artikler

Over ét ton elfenben er blevet beslaglagt i Uganda.



Tre personer er anholdt i sagen. De mistænkes for at ville smugle den ulovlige vare ud af landet via Entebbe-lufthavnen i hovedstaden Kampala.



Det oplyser Ugandas vildtmyndigheder mandag.



Bagmændene havde skåret de over 1000 kilo elfenben op i små stykker og behandlet dem med et kemikalie.



Angiveligt skulle det forhindre elfenbensstykkerne i at blive afsløret i lufthavnsdetektorer.



"I en fælles aktion med politiet har vi taget over 1000 kilo elfenben tilbage, som menes at være smuglet ind fra enten Tanzania eller DRCongo," siger Simplicious Gessa, talsmand for vildtmyndighederne.



Han tilføjer, at myndighederne går ud fra, at smuglernetværket omfatter flere end de tre tilbageholdte personer. Det kan være ansatte i shippingfirmaer og medarbejdere i Entebbe-lufthavnen.



Fangsten skete i en forstad til Kampala lørdag, før at det store parti elfenben var blevet lastet på et fly og fløjet til en ukendt destination.



Smuglernes valg af Uganda skyldes muligvis, at landets lovgivning på området ifølge Simplicious Gessa er en smule slap.



Talsmanden opfordrer regeringen til at indføre strengere straffe for krybskytter og vildtsmuglere. Det kan bevirke, at "Uganda ikke bliver brugt som en smuglerrute".



To af de anholdte kommer fra Guinea Bissau. Den tredje fra Liberia.



Globalt er der forbud mod køb og salg af elfenben. Formålet er at beskytte den svindende bestand af elefanter og næsehorn, som er udsat for

krybskytteri i jagten på dyrenes stødtænder eller horn.



Især i Asien er der et stort marked for elfenben, der i pulveriseret form historisk er blevet anset for at være et vidundermiddel mod svigtende potens.



Derfor er der mange penge på det sorte marked for elfenben. Handlen skønnes at udgøre 600 millioner dollar eller cirka 4,2 mia. kr. om året.



Afrikas bestand af elefanter tog i 2016 sit største dyk i et kvart århundrede. Antallet skønnes nu at være 415.000. Det er 110.000 færre end for ti år siden.



/ritzau/AFP