Ruslands FN-ambassadør siden 2006 dør pludseligt

Den russiske FN-ambassadør, Vitalij Tjurkin, er "pludseligt" død, oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Tjurkin har været Ruslands repræsentant i FN siden 2006. Han har derfor ofte været manden, der har svaret på vestlige landes kritik af Ruslands adfærd i eksempelvis Syrien og Ukraine.



Blandt andet har Tjurkin afvist forslag om resolutioner imod Syrien og Iran.



Han er flere gange stødt sammen med sin tidligere amerikanske kollega, Samantha Power. Senest da Power placerede ansvaret for overgreb i Syren på Iran, Rusland og den syriske regerings skuldre.



Som modsvar sagde Tjurkin, at Power opførte sig som Moder Teresa og glemte sit eget lands tidligere ageren i Mellemøsten. Bemærkningen skabte dog ikke kold luft mellem de to.



"Jeg er knust over den russiske FN-ambassadør Vitalij Tjurkins død. Diplomatisk maestro og dybt engageret mand, der gjorde alt, han kunne, for at skabe bro over russisk-amerikanske forskelle," skriver Samantha Power på sin Twitter-profil.



Det står ikke klart, under hvilke omstændigheder den "pludselige" død indtraf.



"Den enestående russiske diplomat døde, mens han arbejdede i sin nuværende rolle," står der i ministeriets meddelelse.



Nyhedsbureauet AP skriver, at den russiske diplomat fik et ildebefindende og faldt om og blev bragt på hospitalet. Her kunne lægerne dog ikke redde hans liv.



FN's generalsekretær har sendt sin kondolence til den russiske regering, oplyser en talsmand. Ifølge en udtalelse fra den russiske præsident Putin, var Tjurkins professionalisme og diplomatiske talent meget værdsat.



Ifølge Matthew Rycroft, der er Storbritanniens FN-ambassadør, har verden mistet et "diplomatisk fyrtårn", skriver CNN.



FN-ambassadøren døde mandag en dag før sin 65 års fødselsdag. Han har tidligere været russisk ambassadør i Belgien, Canada og særligt udsendt til Jugoslavien i årene 1992 til 1994.



