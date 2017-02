Fransk politi ransager Le Pens kontor i svindelsag

Fransk politi ransager mandag partiet Front Nationals hovedkvarter, oplyser partiet.



Ransagningen sker i forbindelse med anklagerne mod partiformand Marine Le Pen om, at hun uretmæssigt har fået et stort beløb fra Europa-Parlamentet udbetalt.



"På overfladen ser det ud til at være en medieindsats, der har til formål at afspore præsidentvalgkampen," skriver Front National ifølge nyhedsbureauet Reuters i en meddelelse.



Mistænkt for at betale livvagt med EU-penge



EU's svindelkontor mistænker Le Pen for at have brugt penge fra Europa-Parlamentet til at betale sin livvagt et beløb svarende til 309.000 kroner for tre måneders arbejde.



Hun har hævdet, at han var hendes parlamentariske assistent, lyder anklagen fra svindelkontoret (Olaf), skriver France24.



Hun beskyldes for at have indgået en lignende kontrakt for en anden assistent, der arbejdede på Le Pens kontor i Frankrig. Denne assistent har over en femårig periode fået udbetalt et beløb svarende til knap 2,2 millioner kroner.



Olaf mener, at de to assistenter var ansat i Le Pens eget parti. EU-reglerne fastslår, at de EU-midler, europaparlamentarikerne har adgang til, kun må bruges til at aflønne medarbejdere ansat i parlamentet i Bruxelles.



To måneder til valg



Der er to måneder til det franske præsidentvalg, hvor Marine Le Pen er favorit til at vinde første valgrunde.



Meningsmålingerne peger imidlertid på, at hun vil tabe i anden og afgørende valgrunde, uanset om det bliver den konservative François Fillon eller centrumpolitikeren Emmanuel Macron, hun skal op imod.



De to mænd er Le Pens mest sandsynlige modstandere i anden valgrunde. En meningsmåling mandag viser, at der er dødt løb mellem dem med omkring 20 procents vælgeropbakning hver.



