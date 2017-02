USA's vicepræsident lover fortsat opbakning til EU

EU-præsident Donald Tusk og USA's vicepræsident, Mike Pence, forsøger efter et møde mandag i Bruxelles at nedtone frygten for splittelse og splid i det transatlantiske forhold.



Tusk siger efter mødet til pressen, at det var et "meget tiltrængt møde".



Han tilføjer, at han og Pence har talt åbent og ærligt i en erkendelse af, at man ikke kan lade, som om alt er, som det plejer.



Tusk stillede Pence tre spørgsmål om USA's holdning til den internationale orden, sikkerhed og USA's opbakning til Den Europæiske Union.



- Som svar hørte jeg tre gange ja, siger Tusk.



Pence selv bekræfter.



- Det er mit privilegium på vegne af præsident Trump at udtrykke USA's stærke opbakning til fortsat samarbejde og partnerskab med Den Europæiske Union, siger Pence.



- Vi deler de samme værdier og samme formål - at fremme fred, velstand og retsstaten. Vi vil fortsat være forpligtet på de mål.



