Million-erstatning: Bank dømt for dårlig rådgivning ved valutaswap

En landmand fra Kolding-egnen skal have over 1 mio. kr. i erstatning fra sin bank, fordi han blev alt for dårlig rådgivet i forbindelse med indgåelse af en valutaswap-aftale.



Pengeinstituttet har, siger dommen i en principiel sag ved Retten i Kolding, givet utilstrækkelig og ansvarspådragende rådgivning.



Sagen blev ført af advokat Thomas Schioldan Sørensen, advokatfirmaet Rödstenen, Aarhus, og pengeinstituttet har ikke anket dommen.



Thomas Schioldan Sørensen vil for at holde landmandens identitet fortrolig ikke oplyse navnet på pengeinstituttet.



Landmanden var bare én af omkring 2500 landmænd, der i årene op til finanskrisen indgik valutaswapaftaler, og kun promiller af dem - maksimalt - har ikke tabt penge på det, oplyser cheføkonom Jens Schjerning, rådgivningsvirksomheden Agrocura.



Agrocura har bistået med ekspertviden i sagen. Jens Schjerning estimerer på basis af tal fra Danmarks Statistik, at de samlede tab for landmændene løber op i 12-15 mia. kr.



Hindret af forældelse



I følge Jens Schjerning har forældelse nu afskåret langt de fleste landmænd fra at anlægge en erstatningssag mod deres bank, bl. a. fordi landmændenes organisation Landbrug & Fødevarer valgte ikke at føre en sag på vegne af de mange landmænd.



Thomas Schioldan Sørensen oplyser, at han ved Højesteret har tre verserende sager om swap-aftaler mellem banker og landmænd.



"Dertil kommer en række sager ved underinstanser, der afventer Højesterets afgørelse. Én af sagerne er iøvrigt særlig interessant, fordi den handler om et forældet erstatningskrav mod et pengeinstitut. Men lovgivningen åbner mulighed for, at et ellers forældet krav kan modregnes i et krav fra banken," siger han.



Agrocura bistod i den konkrete sag med en vurdering af de økonomiske aspekter ved valutaswap-aftalen samt formulering af spørgsmål til en af retten udpeget sagkyndig indenfor finansielle derivater.



Den sagkyndige erklæring påviste bl.a., at landmandens rentebesparelse ved at bytte en Cibor3-rente for en Libor-CHF- rente var elimeret allerede ganske få dage efter aftalens indgåelse.



Retten lagde bl.a. vægt på, at der var tale om et komplekst høj-risiko-produkt, hvormed der påhvilede pengeinstituttet en skærpet forpligtelse til at dokumentere, at der blev ydet den fornødne rådgivning og vejledning i forbindelse med aftalens indgåelse, oplyser Agrocura.



Retten lagde til grund, at pengeinstituttet ikke i forbindelse med aftalens indgåelse havde udarbejdet en skriftlig beskrivelse af landmandens risikoprofil. Først i maj 2011 blev der udarbejdet en risikoprofil, hvor landmanden blev bekendt med, at valutaswap’en blev betragtet som et ”højt/mellem” risikoprodukt.