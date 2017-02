Verdens yngste nation erklærer hungersnød i dele af landet

Relateret indhold Artikler

Dele af krigsramte Sydsudan er ramt af hungersnød, oplyser en talsmand for regeringen.



Næsten halvdelen af landets befolkning risikerer at stå uden mad på bordet i juli, advarer han.



I hele staten er nogle områder ramt af hungersnød eller risikerer at blive ramt af hungersnød, oplyser Isaiah Chol Aruai, der er formand for Sydsudans Nationale statistikbureau, på en pressekonference i hovedstaden Juba.



Op mod 4,9 millioner vil blive ramt frem mod april. I juli kan det tal stige til 5,5 millioner.



Sydsudan er verdens yngste nation. Som landet nærmer sig sin seks års fødselsdag, er der dog langt fra fred i landet, som har været ramt af blodige konflikter i størstedelen af Sydsudans levetid.



Netop krigshandlingerne er ifølge Isaiah Chol Aruai en del af årsagen bag hungersnøden. Men også høje fødevarepriser, økonomiske problemer og en lav landbrugsproduktion får en del af skylden.



Også Nigeria, Somalia og Yemen risikerer hungersnød i 2017.



I alt 70 millioner mennesker fordelt over 45 lande på forskellige kontinenter er i fare for at komme i så stor mange på mad, at de ikke kan klare sig uden fødevarehjælp.



Sådan lyder en nylig advarsel fra Fews Net, som er finansieret af den amerikanske stat og har fokus på i tide at advare mod sultkatastrofer.



/ritzau/Reuters