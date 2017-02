Forsvarsminister undsiger Trump: Vi tager ikke Iraks olie

Trods præsident Donald Trumps trusler om det modsatte vil amerikanerne ikke tappe Iraks olie som betaling for de store militære omkostninger, som USA har haft i landet.



Det fastslår USA's forsvarsminister, Jim Mattis, som dermed lægger afstand til meldinger fra præsidenten under sidste års valgkamp.



- Vi er ikke i Irak for at tage nogens olie, siger Mattis på et uanmeldt besøg i den irakiske hovedstad, Bagdad.



- Jeg tror, at alle i dette rum, alle os i USA, generelt set altid har betalt for vores gas og olie. Og jeg er sikker på, at vi vil fortsætte med at gøre det i fremtiden.



Trump er blandt andet citeret for i en tale til den amerikanske efterretningstjeneste CIA, at USA "burde have beholdt olien", efter at Saddam Hussein blev væltet i 2003.



- Men ok. Måske får vi endnu en chance, tilføjede han.



Forsvarsminister Mattis' besøg sker, dagen efter at en ventet militæroffensiv blev lanceret i den vestlige del af storbyen Mosul, der er Islamisk Stats sidste store bastion i Irak.



Offensiven sker med støtte fra amerikansk militær.



Formålet med besøget er at vurdere den amerikanske krigsindsats med egne øjne.



Alligevel kan Mattis forvente at skulle besvare spørgsmål om præsident Trumps politik, der blandt andet indbefatter et suspenderet indrejseforbud mod borgere fra Irak, Iran, Yemen, Libyen, Somalia, Sudan og Syrien.



/ritzau/Reuters