En bilbombe i det sydøstlige Tyrkiet har dræbt et treårigt barn og såret 15 andre mennesker.



Angrebet skete i byen Viransehir uden for en bygning, hvor dommere og anklagere er indkvarteret.



Det oplyser provinsguvernøren til det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.



Viransehir ligger omkring 25 kilometer fra den syriske grænse. Det er en by med en overvejende kurdisk og arabisk befolkning.



Andre byer i det sydøstlige Tyrkiet har tidligere været ramt af bombeangreb, som enten militante kurdiske grupper eller Islamisk Stat beskyldes for at stå bag.



Tyrkiets regering siger, at den er i krig med begge de to parter.



/ritzau/Reuters