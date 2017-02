Politisk veteran og patienternes talerør er død

I årtier kæmpede Lars Engberg Socialdemokratiets sag i København.



I en kort periode var han hovedstadens overborgmester, men både før og efter den post var det patienternes rettigheder, der fyldte.



Lars Engberg blev 74 år gammel.



Han hyldes efter sin død af overborgmester i København Frank Jensen (S), der minder sin tidligere kollega på rådhuset.



"Tidligere overborgmester Lars Engberg er gået bort alt for tidligt," skriver Frank Jensen.



"En besindig, grundig og gennemført socialdemokratisk politiker var han. Mine tanker går til Lars' familie. Æret være hans minde," lyder det på Facebook.



Lars Engberg blev kendt for at være en seriøs og behagelig mand både i politik og som formand for paraplyorganisationen, Danske Patienter.



Han var medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 23 år fra 1982 til 2005.



Fra 1990 til 1992 var han borgmester for Teknik- og Miljøforvaltningen og fra 1992 til og med 1997 borgmester for Sundhedsforvaltningen.



Da socialdemokraten Jens Kramer Mikkelsen forlod posten som overborgmester i utide i 2004, var Lars Engberg nærmest selvskreven til at tage over.



Han sad dog kun i stolen i 14 måneder, da han blev afløst af Ritt Bjerregaard (S) i december 2005.



Før tiden som overborgmester var han direktør for Nyreforeningen. Den stilling vendte han tilbage til, da han forlod borgmesterkontoret.



Han var direktør frem til 2010, hvorefter han blev formand for paraplyorganisationen Danske Patienter. Her sad han frem til 2016.



/ritzau/