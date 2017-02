I kølvandet på et voldsomt angreb i Pakistan mod en helligdom torsdag er op mod 100 personer blevet dræbt af hæren.



I løbet af et døgn har militæret i landet slået til mod personer, der ifølge hæren er formodede islamister fra gruppen Islamisk Stat (IS). Netop IS har taget skylden for angrebet mod helligdommen 24 timer forinden, men det er ikke bekræftet.



"Flere end 100 terrorister er blevet dræbt siden i aftes, og mange andre er blevet anholdt," skriver militæret i en meddelelse ifølge tv-stationen Al Jazeera.



"Hærens formål er at sørge for sikkerhed. Vi vil ikke lade en fjendes dagsorden sejre - uanset prisen," lyder det videre.



Flere end 80 mennesker mistede livet torsdag, da en selvmordsbombe blev udløst mod en sufi-helligdom.



Det er dermed et af de blodigste angreb i Pakistan de senere år.



Bomben var rettet mod en helligdom i landsbyen Sehwan Sharif i Sindh-provinsen. Den blev udløst blandt en gruppe mennesker, der var samlet til bøn, skriver Reuters.



Det står ikke klart, om de mange personer, der er blevet dræbt af det pakistanske militær, er knyttet til Islamisk Stat.



Islamisk Stat er først og fremmest til stede i Mellemøsten, men har en mindre tilstedeværelse i Pakistan, hvor den hævder at stå bag stadig flere angreb. Gruppen tog skylden for angrebet via sit nyhedsbureau, Amaq.



Angrebet menes at være en del af en offensiv, som pakistansk Taliban og andre militante grupper har indledt.



Sufier kaldes islams mystikere. De samles ofte til meditation, som tit ledsages af musik og dans.



De fleste af Pakistans yderliggående sunnimuslimske grupper betragter sufierne som vantro.



/ritzau/