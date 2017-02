Københavns Politi modtog fredag eftermiddag en anmeldelse om, at nogle personer skulle være gået ind i Amager Centret med en geværlignende genstand.



Det fik politiet til at rykke ud til stedet, men da man nåede frem, var de pågældende personer væk.



"Vi kan se på overvågningsbilleder derudefra, at personerne har forladt stedet igen," fortæller Henrik Svejstrup, der er vagtchef hos Københavns Politi.



Ifølge vagtchefen kunne det på billederne godt se ud, som om personerne havde noget på sig, der godt kunne være et gevær.



"Men det tyder på, at det er en familie med nogle større børn. Så muligvis er det et hardballvåben, som man har forsøgt at gemme lidt væk," siger vagtchefen.



Et hardballvåben er et legetøjsvåben, der skyder med plastikkugler. Men ofte ligner hardballvåben umiskendeligt den ægte vare.



Vidnet, som anmeldte episoden til politiet, så personerne ankomme omkring klokken 16. Politiet modtog først anmeldelsen omkring en halv time senere.



"Det er naturligvis noget, vi tager alvorligt, når vi får sådan en anmeldelse, og noget, som vi reagerer på," fortæller Henrik Svejstrup.



/ritzau/