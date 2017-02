USA-minister afviser aktuelt parløb med Rusland i Syrien

Et militært samarbejde mellem USA og Rusland er ikke muligt i Syrien, før Rusland stopper med at omtale alle oppositionsgrupper i landet som terrorister.



Det siger USA's udenrigsminister, Rex Tillerson, på G20-mødet i den tyske by Bonn ifølge en vestlig diplomat.



Beskeden var rettet mod de lande, som kræver Syriens præsident, Bashar al-Assad, fjernet.



- Under drøftelserne gjorde han det klart, at der ikke bliver et militært samarbejde, før Rusland accepterer, at ikke alle i oppositionen er terrorister, siger diplomaten.



Udenrigsministeren talte til udenrigsministre fra blandt andet Tyrkiet, Frankrig, Saudi-Arabien og Tyrkiet.



Præsident Bashar al-Assad i Syrien står igen stærkt, efter at Rusland i september 2015 rykkede ind i det krigshærgede land.



Rusland står sammen med Iran og libanesiske Hizbollah bag Assads styre.



USA står sammen med flere lande i Golfen og Tyrkiet bag oprørere i Syrien.



USA og Rusland er dog enige om at nedkæmpe Islamisk Stat.



Den ekstremistiske gruppe er en udløber af grupper, som vandt frem i det kaos og magttomrum, der opstod efter USA's invasion af Irak for over ti år siden.



Den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, leverede samme budskab som Tillerson i Bonn.



- Vi beder Rusland om at lægge pres på styret, så det holder op med at betragte alle i oppositionen som terrorister, siger Ayrault.



Sker det ikke, bliver der ingen drøftelser i Genève, lyder ministerens advarsel.



Den tyske udenrigsminister, Sigmar Gabriel, siger på mødet, at der kun skal være et forhandlingsspor, og det skal være i FN-regi.



Dermed appellerer han indirekte til, at man ikke kører sideløbende drøftelser i Astana.



