Spansk konges svoger får seks års fængsel for skattesnyd

Den spanske konges svoger Iñaki Urdangarín kendes skyldig i skattesnyd og får seks år og tre måneders fængsel.



Prinsesse Cristina kendes ikke medskyldig.



Cristina har under retssagen sagt, at hendes mand stod for økonomien, og at hun ikke havde kendskab til skattesvindel.



Den 50-årige prinsesse, der er søster til Spaniens kong Felipe, er det første medlem af kongefamilien, som har været anklaget i et retssag.



Retssagen blev indledt efter en seks år lang efterforskning af velgørenhedsfonden Nóos Foundation, som ledes af Urdangarín.



Ifølge anklagemyndigheden blev Nóos brugt til skattesvindel for mange millioner kroner.



/ritzau/Reuters