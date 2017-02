Relateret indhold Tilføj søgeagent FN Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer FN

En diskussion om en overgangsproces i Syrien er tilsyneladende fjernet fra dagsordenen på et kommende FN-fredsmøde.



- Forhandlingerne vil udelukkende blive styret ud fra FN-resolution 2254. Den taler specifikt om regering, ny forfatning og valg i Syrien, siger Yaya Sharif, som er talsmand for FN's mægler i den syriske konflikt, Staffan de Mistura.



FN har fredag ikke ønsket at svare på, om Mistura har opgivet et tidligere oplæg med plan om at drøfte et magtskifte i Syrien.



/ritzau/