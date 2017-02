I kontroversiel tale vil Blair bede briterne blive i EU

Briterne bør få mulighed for at ændre mening om brexit, mener tidligere premierminister Tony Blair.



I en tale senere fredag vil den 63-årige politiker opfordre EU-tilhængerne i Storbritannien til at "forsvare, det de tror på".



- Folk stemte uden kendskab til de egentlige konsekvenser af brexit. Nu da de betingelser kommer frem, har de ret til at ændre mening, vil Blair ifølge avisen The Guardian sige.



Han mener, at folk blev misinformeret før folkeafstemningen 23. juni sidste år.



Kampagnen, der krævede en afsked med EU, vandt en snæver sejr, og David Cameron gik kort efter af som britisk leder.



Sidste sommer overtog Theresa May som britisk premierminister. Hun har lovet, at forhandlinger om afskeden med EU indledes med udgangen af marts i år.



Den tidligere Labour-leders tale er ifølge The Guardian kontroversiel, og May har kritiseret dem, som forsøger at fornægte "folkets vilje".



Hun har knoklet for at hele sårene efter folkeafstemningen, som splittede både folket og de politiske partier i Storbritannien.



Labours nuværende formand, Jeremy Corbyn, har lovet ikke at stå i vejen for skilsmissen.



