Det skriver medierne: Lundbeck-direktør i kritik af Europas medicinpolitik

"Hvis nu man skal være lidt grov, har amerikanerne betalt for al lægemiddeludvikling de sidste 15 år i hele verden."Sådan lyder det fra Anders Gersel Pedersen, forskningsdirektør i Lundbeck, i et interview med Berlingske Business Direktøren langer ud efter Europa og kontinentets rolle i den globale udvikling af medicin, fordi man ifølge Anders Gersel Pedersen kun vil "betale for noget, hvis det er fuldstændigt klappet og klart, hvor enhver kan se, at et bestemt middel er en fantastisk revolution."Store it-virksomheder som KMD og TDC har svært ved at få tilstrækkeligt med it-specialister i Danmark.Derfor må virksomhederne ansætte flere folk i eksempelvis Indien eller Polen, skriver Børsen En undersøgelse af fagforeningen Ida viser, at syv ud af ti danske virksomhedsledere har svært ved at få it-folk med rette kompetencer.Det bliver kun hårdere at være dansk svineproducent. Jyllands-Posten skriver , at produktionen i år vil falde med 600.000 slagtesvin og dermed nå ned på 17,7 mio. producerede grise. Det laveste niveau i 26 år.Det er interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer, der har udarbejdet prognosen.Modeportalen boozt.com er klar til at gå på børsen i Stockholm inden sommer. Det erfarer og skriver Børsen Ifølge oplysningerne vil Boozt være 4 mia. svenske kroner værd, ca. 3,1 mia. kr.Direktøren Hermann Haraldsson ønsker ikke at kommentere oplysningerne, men siger, at man har "hyret rådgivere til at finde ud af, hvad vi skal".