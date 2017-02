København får gencenter til medicin lavet ud fra arvemasse

Din fremtidige medicin skal skræddersys ud fra netop dine gener, så den rammer nøjagtigt som en riffelkugle i stedet for som spredehagl med masser af bivirkninger og risiko for ringe effekt.



Det kaldes personlig medicin og betyder, at lægen ud fra avancerede analyser af patientens egne gener og arvemasse skræddersyr en medicinsk behandling.



100 mio. kr. har regeringen skudt i projektet, og knudepunktet for indsatsen skal ligge i København, skriver Politiken.



Ifølge avisen vil regeringen fredag offentliggøre, at den placerer Nationalt Genom Center i hovedstaden. Herfra skal satsningen på personlig medicin styrkes, styres og udbredes i det danske sundhedsvæsen.



"Vi har valgt at lægge hovedsædet for Nationalt Genom Center i hovedstaden," siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.



"Den endelige placering er endnu ikke afklaret, men der findes allerede flere stærke faglige og tekniske miljøer omkring København, der skal drages fordel af," siger hun videre.



Allerede i dag foretages der mere end 20.000 forskellige gentests årligt.



Kræft-, gigt- og hjerte-kar-patienter, folk med sjældne sygdomme samt psykisk syge er blot nogle af de patientgrupper, som enten allerede nu eller i nær fremtid vil kunne få skræddersyet behandling.



"Al medicin virker ikke på alle patienter."



"Man siger, at op mod 75 pct. af kræftpatienterne oplever, at den behandling, de tilbydes første gang, i bedste fald er virkningsløs, i værste fald forsinker behandlingsforløbet eller giver bivirkninger," siger Ellen Trane Nørby.



Danske Regioner mener, at personlig medicin kan give befolkningen en bedre sundhedstilstand med flere gode leveår.



Regionerne har i flere år ønsket en styrket indsats og kalder regeringens beslutning om placeringen "et skridt på vejen."



Skræddersyet behandling vil særligt kunne hjælpe på sygdomme, hvor arv og genetik er en væsentlig del af sygdommen.



Personlig medicin vil ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby blandt andet kunne spare ressourcer, når den behandlende læges medicin rammer plet første gang.



Derudover vil det komme patienterne til gode, at de får en unik behandling målrettet deres gener.



/ritzau/