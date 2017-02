Mindst 72 mennesker meldes dræbt i et selvmordsbombeangreb mod en sufi-helligdom i Pakistan.



Det oplyser en højtstående kilde i pakistansk politi ifølge Reuters.



Snesevis af andre er såret af eksplosionen.



Islamisk Stat har taget skylden for bomben, meddeler den militante gruppes nyhedsbureau, Amaq.



Angrebet var rettet mod en helligdom i landsbyen Sehwan i Sindh-provinsen.



Det er omkring 200 kilometer nordøst for provinshovedstaden Karachi.



Ifølge kilder i politiet gik en selvmordsbombemand ind i bygningen og udløste sin sprængladning blandt en gruppe mennesker, der var samlet til bøn.



Sufier kaldes islams mystikere. De samles ofte til meditation, som tit ledsages af musik og dans.



/ritzau/Reuters