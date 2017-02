Pamol-tabletter tilbagekaldes: Risiko kan være stor

Relateret indhold Tilføj søgeagent Takeda Pharma Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Takeda Pharma

Der er fundet en ukendt type tabletter i to beholdere med smertestillende piller af mærket Pamol.



Producenten Takeda Pharma A/S oplyser, at man på nuværende tidspunkt ikke ved, hvilken slags tabletter, der er fundet i pakningerne.



Dog lyder det i en pressemeddelelse, at risikoen for patienter kan være alvorlig.



Producenten tilbagekalder Pamol-tabletter på 500 milligram i pakker med 300 piller. Det vides ikke, hvor mange pakker der er blevet solgt.



"Takeda Pharma A/S tager sagen meget alvorligt og har iværksat en dybdegående undersøgelse af relevant dokumentation for fremstillingen af produktet," lyder det i en pressemeddelelse.



De store pakker med Pamol er på grund af størrelsen receptpligtig og kan derfor kun være blevet købt på recept på apoteket eller på hospitalsapoteker i Danmark.



Pamolerne kan identificeres ved det serienummer, der er påtrykt lodret på siden af beholderen.



Produktet, som tilbagekaldes, har batchnummer 11255945 og vnr. 51 07 32.



Det har været solgt siden januar 2017.



Der henstilles til, at patienter, pårørende og plejepersonale, der har modtaget Pamol med det pågældende batchnummer, ikke anvender lægemidlet, men i stedet returnerer produktet til deres apotek hurtigst muligt.



/ritzau/