EU stempler fire stoffer som hormonforstyrrende for mennesker, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.



Det er fire ftalater, som findes i en række produkter, der nu er kommet på EU's liste over særligt problematiske stoffer.



Ftalater bruges til at blødgøre plastmaterialer. Og de kan findes i ting, de fleste bruger i hverdagen som eksempelvis sko, dækkeservietter og i haveslanger. Det drejer sig om ftalaterne DEHP, DBP, DIBP og BBP.



Ftalaterne er blandt andet skadelige for mænd og kvinders forplantningsevne.



Stofferne er endnu ikke forbudt i produkter i EU. Men ifølge miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er afgørelsen et stort og positivt skridt på vejen.



"Det kan gøre det sværere for europæiske producenter at få godkendt brugen af ftalaterne i deres produkter. Men det er ikke nok, for mange af vores varer kommer fra lande uden for EU," siger han.



At EU i dag har stemplet stofferne hormonforstyrrende for mennesker vil øge beskyttelsen af forbrugere i Europa, mener han.



Nu må produkter nemlig højest indeholde 0,1 procent af de risikable stoffer, hvor det før var 0,3 procent.



/ritzau/