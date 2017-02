Relateret indhold Tilføj søgeagent Rigspolitiet

En sag om udbetaling af millioner af kroner i Rigspolitiet i strid med reglerne får ikke som konsekvens, at modtagerne skal betale penge tilbage.



Det oplyser økonomichefen i Rigspolitiet.



Hovedpersonen i affæren, afdelingschef Bettina Jensen, fratrådte tidligere på måneden sin stilling.



I en række tilfælde gav hun opgaver til konsulenter uden at sætte ydelserne i udbud, har dagbladet BT afsløret. Udgifterne løb op i adskillige millioner kroner.



For eksempel gav Bettina Jensen opgaver til konsulenterne Mariann Færø og Christine Thorsen for mere end 20 millioner fra 2011 til 2013.



De tre kvinder kender hinanden i forvejen fra DR, har BT kunnet fortælle.



Problemet er, at opgaverne ikke kom i udbud eller blev annonceret.



I en undersøgelse har kammeradvokaten slået fast, at en stribe aftaler blev indgået i strid med reglerne.



Desuden har det vist sig, at konsulent Christine Thorsen fik udbetalt 2,6 millioner kroner i 2012 for arbejde, som endnu ikke var blevet udført.



Til Ritzau oplyser økonomichef Thomas Østrup, at konsulenterne ikke vil blive ramt af krav om tilbagebetaling.



"Det er korrekt, at reglerne om udbud og forudbetaling i en række tilfælde har været overtrådt," hedder det i en skriftlig udtalelse.



"Der er ikke noget, der tyder på, at der ikke er leveret arbejde og ydelser som aftalt. Der er således ikke umiddelbart grundlag for at kræve tilbagebetaling, skriver han.



/ritzau/