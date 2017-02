Trump ringede til F35-topchef mens ærkerival lyttede med

Kontroversielle sager fortsætter med at vælte ned over USA's nye præsident, Donald Trump.



Torsdag kan Bloomberg afsløre, at Trump kort før sin indsættelse i Det Hvide Hus holdt to telefoniske møder med Chris Bogdan, generalløjtnant i det amerikanske flyvevåben og chef for Lockheed Martins F35-program. Problemet er, at direktøren for Lockheed Martins primære rival, Boeings Dennis Muilenburg, var med på en lytter på det sidste opkald.



Det fortæller to anonyme kilder til erhvervsmediet.



Ifølge Bloomberg blev Dennis Muilenburg lukket ind på Trumps kontor i New York 17. januar, mens sidstnævnte var i gang med at afslutte opkaldet med Chris Bogdan. Muilenburg var dog ikke blevet orienteret om, at Trump snakkede med konkurrenten og blev derfor taget på sengen.



Donald Trump har på Twitter kristeret Lockheed Martins F35-program i skarpe vendinger, da han mener, at det er for dyrt. Han har tidligere luftet idéen om, at et af Boeings kampflymodeller kan erstatte dele af F35-flåden i flyvevåbnet.



Omvendt har USA's præsident også langet ud efter Boeings planer om at bygge et nyt Air Force One-fly til flere milliarder kroner.



Skaber kaos



Hverken Boeing, Lockheed Martin eller Det Hvide Hus vil kommentere historien.



Men spørger man Loren Thompson, analytiker i Lexington Institute, der har fulgt F35-programmet siden 2001, er det dybt problematisk, at Donald Trump i første omgang tog direkte kontakt til de to kampflygiganter.



"Når præsidenten ignorerer kommandovejen ved at gå direkte til en chef for programmet, skaber det kaos i systemet. En opførsel, der virker beslutsom i erhvervslivet, kan skabe forvirring i en militær organisation, der er afhængig af orden og disciplin," siger Loren Thompson til Bloomberg.



Et flertal i Folketinget stemte sidste år for, at Lockheed Martin skal levere en stribe F35-fly til det danske flyvevåben i de kommende år.