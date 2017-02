Japan vil putte affald i OL-medaljer til legene i 2020

Relateret indhold Artikler

OL-medaljerne kommer til at bestå af elektronisk affald, når Tokyo er vært for legene i 2020.



Bystyret i den japanske hovedstad har indledt en indsamling, som til april bredes ud til hele landet.



Tokyos guvernør, Yuriko Koike, opfordrede ved et arrangement torsdag japanerne til at donere gamle og kasserede mobiltelefoner, kameraer og andet digitalt udstyr.



Planen er at benytte ædelmetaller fra det elektroniske affald i produktionen af omkring 5000 guld-, sølv- og bronzemedaljer.



I alt skal Tokyo skaffe otte ton ædelmetaller til de mange medaljer. Det forventes, at indsamlingen af elektronisk affald vil dække hele behovet til at lave medaljerne.



Det skønnes, at omkring 650.000 ton elektronik bliver smidt ud hvert år i Japan. Blot 100.000 ton bliver afleveret til genbrug.



/ritzau/