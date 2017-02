Der skal være fuldstændig styr på de følsomme data, som landets forsikrings- og pensionsselskaber ligger inde med om deres kunder.



Det kræver Finanstilsynet, der nu - efter at være stødt på flere eksempler på problematiske forhold - løfter pegefingeren over for de to brancher.



Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.



Tilsynet kræver, at hvert selskabs bestyrelse senest til sommer udførligt redegør for håndteringen af personfølsomme data, så kunderne ikke behøver at frygte misbrug.



"Selskaberne kommer mere og mere i besiddelse af personfølsomme data. Man skal som selskab overveje, om det sker inden for lovens rammer," siger Jan Parner, vicedirektør i Finanstilsynet, til Finans.



Tilsynet har endnu ikke et samlet overblik over, hvor store problemerne er med mangelfuld håndtering af personfølsomme oplysninger.



Men skandalen om Se og Hør og Nets er et eksempel på, hvor galt det kan gå. Her lækkede en it-specialist personfølsomme data om kendte fra Nets til ugebladet.



Ifølge en ekspert er finanssektoren særligt udfordret.



"Det specielle for den finansielle sektor er, at man har en meget stor mængde følsomme personoplysninger. Jo flere man har, jo større risiko er der for, at noget går galt," siger Peter Blume, professor og dr.jur. på Københavns Universitet, til Finans.







/ritzau/