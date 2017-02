Det skriver medierne: Femern-forbindelsen trues af yderligere forsinkelser

Der står en kø af retssager i vejen for, at Femern-tunnelen langt om længe kan bygges. Det skriver Politiken Alene i høringsfasen har Femern A/S nu afleveret svar på 12.600 klager. Men det slutter formentlig ikke her, for der kan være flere juridiske slagsmål om tilladelsen til at bygge tunnelen, og de slagsmål kan tilmed komme forbi EU-Domstolen, skriver avisen.Lige nu er forventningen, at byggeriet tidligst står færdigt i 2028, men Politiken spekulerer altså i, at de juridiske kampe vil trække projektet yderligere i langdrag.Ikke kun Femern-opførelsen risikerer at blive trukket i langdrag på grund af juridiske tvister. Også det store retsopgør i sagen om krakkede OW Bunker står for års forsinkelse, skriver Berlingske Business Lige nu afventer man, om de 4000 små, private aktionærer i OW Bunker kan lave et samlet søgsmål.I Foreningen OW Bunker Investor vurderer formanden Morten Schwartz Nielsen over for Berlingske, at der går "fem års tid", inden man er til et punkt, hvor retssalene kan åbnes første gang for behandlingen af OW Bunker-hovedsagen.A.P. Møller-Mærsk-konglomeratet kæmper på flere fronter i øjeblikket - også i APM Terminals-divisionen.Den relativt nye topchef i APM Terminals, Morten Engelstoft, fortæller i et interview med Børsen , at "vi har en lang række af vores store kunder og forretninger til forhandling i øjeblikket".Ifølge topchefen skyldes det nye alliancer i shippingindustrien, som giver en større kamp om kunderne.Forsikrings- og pensionsselskaberne skal have bedre styr på personfølsomme data, og derfor kræver Finanstilsynet nu, at hvert selskab kommer med en "udførlig redegørelse" for håndteringen af data senest til sommer."Selskaberne kommer mere og mere i besiddelse af personfølsomme data. Man skal som selskab overveje, om det sker inden for lovens rammer," siger Jan Parner, vicedirektør i Finanstilsynet, til avisen.