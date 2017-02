Spansk salatmangel fortsætter ind i marts

Relateret indhold Tilføj søgeagent Kernel

Produktionen af icebergsalat i Spanien har været kraftigt nedsat på det seneste, og det ser nu ud til at fortsætte ind i marts.



Det siger spanske landmænd og eksportører. De har på grund af dårligt vejr ikke kunnet plante nye frø.



Det er især den spanske region Murcia, hvor en stor del af den spanske salatproduktion foregår, der har været hårdt ramt af oversvømmelser og snestorme.



"Det her er helt ekstraordinært. Det er ikke normalt, at vi oplever så mange problemer på samme tid," siger Jose Antonio Canovas, landmand og sælger for eksportfirmaet Kernel.



Manglen på salat har især skabt udfordringer i Storbritannien. Her har supermarkeder måttet sætte en grænse for, hvor meget salat kunderne kan købe.



Også broccoli, courgetter og auberginer har været rationeret i de britiske supermarkeder.



Produktionen af grøntsager i EU er på det seneste faldet til 60 procent af, hvad der normalt bliver produceret. Årsagen er Sydeuropas dårlige vejr, der har skabt problemer for producenter fra Spanien til Grækenland.



Spanske producenter står alene for omkring halvdelen af eksporten af grøntsager i Europa.



"Vi har sagt til vores kunder, at der nok kommer forsinkelser på vores varer i marts," siger Fernando Gomez, chef for en forsamling af producenter og eksportører af frugter og grøntsager i Murcia-området i Spanien.



"Det sker, fordi vi ikke har kunnet plante nye frø i tide, og fordi den sidste høst blev lavet før tid. Det har resulteret i en masse umodne grøntsager," siger han.



Ifølge Gomez kommer produktionen først op på normalt niveau i slutningen af marts eller starten af april.



/ritzau/Reuters