Indien sender succesfuldt 104 satellitter i kredsløb

Indien har tidligt onsdag morgen skrevet sig ind i historiebøgerne ved at sende en raket med ikke færre end 104 satellitter om bord i kredsløb om Jorden.



Raketten blev skudt afsted klokken 4.58 dansk tid med en hastighed på 27.000 kilometer i timen. 30 minutter senere var alle 104 satellitter i kredsløb.



Det oplyser Indiens rumagentur, Isro.



"Min hjertevarme lykønskning går til Isro-holdet for denne succes," udtaler direktøren for agenturet, Kiran Kumar.



Også Indiens premierminister, Narendra Modi, lykønskede straks forskerne for den vellykkede opsendelse.



"Denne bemærkelsesværdige bedrift er endnu et stolt øjeblik for vores rumforskning og nation. Indien respekterer vores forskere," skriver premierministeren på Twitter.



Indien slog dermed Ruslands hidtidige rekord med adskillige længder. Russerne fik rekorden, da landet i 2014 sendte 39 satellitter i kredsløb på samme tid.



Langt hovedparten af de mange satellitter, der er sendt i kredsløb om Jorden, er dog ikke indiske. De stammer ifølge Isro fra lande som Israel, Holland og USA, der betaler inderne for at fragte satellitterne ud i rummet.



Samtlige udenlandske satellitter er såkaldte nano-satellitter, som fylder og vejer en brøkdel af den traditionelle slags. Selskaber som amerikanske Google og franske Airbus benytter sig derfor af den indiske rumtransport.



Og der er tale om et marked, der vokser og vokser. Særligt selskaber inden for tele- og internetbranchen benytter i stigende grad satellitter til at forbedre og udvide deres avancerede systemer.



Samtidig har Indien en fordel. Landet kan nemlig gennemføre rumopsendelser til en brøkdel af den pris, som andre lande betaler.



Eksempelvis brugte Indien blot 73 mio. dollar - 510 mio. kr. - på at sende sit Mangalyaan-fartøj i kredsløb om Mars i 2013. Til sammenligning betalte det amerikanske rumfartsagentur, Nasa, i alt 671 mio. dollar for at sende sit Maven-fartøj i kredsløb om den røde planet det samme år.



/ritzau/AFP