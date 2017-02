Det skriver medierne: Novos USA-chef vil omlægge forretningen

Børsen



Fransk betalingskæmpe går i krig mod Nets



Giganten Worldline kaprer lige nu Nets' kunder ved at tilbyde billigere betalingsløsninger til danske banker. Koncernen vil være en betydende europæisk spiller på betalingsområdet, siger topchef Gilles Grapinet. Analytiker ser det som et godt tidspunkt at angribe Nets på. (Forside, side 6-7)



Dong: Olien kan blive udskilt gennem fusion



Dong Energys øverste chef, Henrik Poulsen, åbner nu for, at selskabets olie- og gasforretning kan blive udskilt fra resten af Dong gennem en fusion, snarere end et salg. Det kan puste liv i et bryllup med Maersk Oil.



Svensk investor smider penge i dansk Fintech-komet



Den danske fintechvirksomhed Pleoo, der har udviklet en løsning, som automatiserer økonomistyring af firmabetalingskort, har modtaget et nyt kapitalindskud på 24 mio. kr. fra den svenske venturefond Creandum. Nu satser virksomheden på større kunder og udlandet.



Berlingske Business



Novos USA-chef vil omlægge forretningen



Efter få måneder i jobbet er Novos USA-direktør, Jakob Riis, klar med et bud på, hvordan Novo kommer ud af skudlinjen. Det sker, efter at selskabet i USA er blevet beskyldt for at være profitfikseret og pengegrisk. Riis vil skabe en model, hvor Novo bliver betalt efter, hvor godt produkterne virker for patienterne.



Dansk iværksætter sætter tempoet op med millionindsprøjtning



Udviklingen er gået hurtigere end først antaget for den danske fintechvirksomhed Pleo, der nu for anden gang inden for seks måneder har rejst et stort millionbeløb. Denne gang er det en svensk venturefond, der ser et kæmpe potentiale i den danske startup.



Jyllands-Posten Erhverv



Carlsberg overvejer hovedsponsorat ved EM-fodbold



Carlsberg overvejer netop nu, om bryggeriet er parat til at betale pænt over en halv mia. kr. for igen at indtage rollen som hovedsponsor ved EM i fodbold i 2020. I kulissen lurer rivalerne Heineken og Budweiser.



Lars Larsen taber millioner på golfbanen



Med endnu et underskud til samlingen har dynekongen Lars Larsen siden 2007 tabt over 200 mio. kr. på Himmerland Golf & Spa Resort.



Investor skyder penge i ny freelancefotograf-app for private



Investor er klar til at satse på startup virksomheden Byrd, der er en billede- og videotjeneste, som giver medier mulighed for sikkert at købe billeder og videoer af private. Selskabet modtager en millioninvestering.



/ritzau/FINANS