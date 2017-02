Havisen ved Antarktis skrumper til rekordlavt niveau

Relateret indhold Artikler

Mængden af havis omkring Antarktis er normalt på sit laveste i slutningen af februar.



Men aldrig tidligere har der været så lidt is omkring det kolde kontinent, som der er lige nu.



Det viser en række nye satellitbilleder fra USA's officielle polarcenter (NSIDC) tirsdag.



Mandag den 13. februar var der ifølge NSIDC 2,287 mio. kvadratkilometer havis.



Det er en smule lavere end den tidligere bundrekord fra 1997, hvor der blev målt et areal på 2,290 mio. kvadratkilometer.



I årevis har isen ved Antarktis ellers modstået den store afsmeltning, som man har set ved Nordpolen og andre steder. En afsmeltning, der af førende klimaforskere kædes sammen med menneskeskabt global opvarmning.



Det er højsommer på Jordens sydlige halvkugle i februar, og i løbet af efteråret vil den tiltagende kulde fryse stadig større dele af havet til is.



Man har målt havisens udbredelse omkring Antarktis siden 1979.



Klimaskeptikere har i årevis peget på Antarktis som argument for, at den globale opvarmning ikke var så alvorlig for klimaet, som mange har gjort den til.



"Vi har altid betragtet Antarkis som en hvilende kæmpe. Men den kæmpe er måske begyndt at røre på sig nu," siger Mark Serreze, direktør for NSIDC.



I 2016 steg den globale gennemsnitstemperatur til et rekordhøjt niveau for tredje år i træk.



Ved Nordpolen er havisens udbredelse på sit mindste niveau for midt-februar.



Samlet set er der omkring to mio. kvadratkilometer mindre havis på Jorden i år end gennemsnittet i perioden 1981-2010.



/ritzau/Reuters