Store dele af København var tirsdag aften uden varme og varmt vand på grund af et større nedbrud i varmeforsyningen.



Den seneste melding fra forsyningsselskabet Hofor lyder, at varmen er tilbage.



"Vores driftsfolk har oplyst, at der igen var varme omkring klokken 19, siger kommunikationschef ved Hofor," Britt Spangsberg.



"Hvis man ligger alleryderst i et varmesystem, kan der måske godt gå lidt tid, før varmen er tilbage," siger hun.



Nedbruddet i varmeforsyningen skyldes problemer på både Svanemølleværket og H.C. Ørstedsværket, der drives af Dong.



Områderne Indre By, Nørrebro, Vesterbro og dele af Østerbro har været berørt.



Baggrunden for nedbruddene kendes ikke.



Varmeproblemerne ramte de kunder, der forsynes med varme via damp, mens de kunder, der modtager varme via vand, ikke blev berørt af nedbruddet.



/ritzau/