Store dele af København er tirsdag aften uden varme og varmt vand på grund af et større nedbrud i varmeforsyningen.



Det gælder Indre By, Nørrebro, Vesterbro og dele af Østerbro, oplyser forsyningsselskabet Hofor.



"Vi arbejder på højtryk for at få varmen og det varme vand tilbage og undskylder de gener, vores kunder i området får af varmeafbrydelsen. Vi forventer, at varmen er tilbage omkring klokken 22 i aften," lyder det.



Nedbruddet i varmeforsyningen skyldes problemer på både Svanemølleværket og H.C. Ørstedsværket, der drives af Dong.



Baggrunden for nedbruddene kendes ikke.



Trykket i det resterende varmenet er ikke stort nok til at transportere varmen fra de resterende værker ud til kunderne.



Varmeproblemerne rammer de kunder, der forsynes med varme via damp, mens de kunder, der modtager varme via vand, ikke er berørt. Det skriver Ekstra Bladet.



Derfor er det også kun dele af de berørte bydele, der er uden varme.



/ritzau/