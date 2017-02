DR-legende trækker stikket efter 47 år

Siden 1970 har lytterne kunnet høre Hans Otto Bisgaards stemme i radioen, eller seerne har set ham tone frem på tv.



Men snart takker han af og siger farvel til sine lyttere, skriver DR.



"Det har været en utrolig svær beslutning at tage, for jeg har nydt alle 47 år, jeg har lavet radio og tv. Men min kone har været pensioneret i fem år nu, ligesom vi gerne vil have mere tid til sommerhuset og til at spille mere golf. Så nu bliver det nu," siger Hans Otto Bisgaard til DR.



Ultimo februar er det imidlertid slut. Da vækker Hans Otto Bisgaard radiolytterne for sidste gang.



Siden 1970 har den 71-årige radio- og tv-vært både været med til aftenkaffen, eftermiddagskaffen og til morgenkaffen hos DRs seere og lyttere.



De senere år har Hans Otto Bisgaard været vært i programmet "Morgenstund" på P4 og P5.



Hans farvel betyder, at han får tid til at gennemgå to flyttekasser med udklip fra årene på skærmen og i højttalerne, som han har derhjemme.



"Jeg har jo også brug for lidt tid, hvis jeg skal nå at læse dem alle, og der dukker hele tiden minder op. Forleden så jeg for eksempel et klip med dengang, jeg interviewede Whitney Houston," siger han.



/ritzau/