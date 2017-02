Det sker i dag

USA kommer i fokus



I dag vil mange helt sikkert rette blikket mod USA.

Efter tirsdagens tale til det amerikanske senat, giver centralbandirektør Janet Yellen i dag sin halvårlige rapport til Repræsentanternes Hus. Ud over Yellen vil der også være taler af formændene for Federal Reserve i henholdsvis Boston og Philadelphia.



Amerikanske nøgletal på vej



Også en række nøgletal vil onsdag blive offentliggjort i USA. Det er bl.a. tal for brugerpriser, detailsalg, industriproduktion, kapacitetsudnyttelse og forretningslagre.



Israelsk besøg hos Trump



Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, møder i Washington USA’s præsident, Donald Trump.



Regnskaber fra konkurrenter



Udenlandske konkurrenter til en række danske virksomheder offentliggør regnskaber. Investorer i Novozymes kan med fordel holde øje med hollandske Koninklijke DSM, ligesom aktionærer i Carlsberg kan se mod Heinekens tal.



Chr. Hansen-konkurrenten, Danone kommer også med regnskab, og det samme gør Hartmanns konkurrent, Huhtamaki.

Fra SAS’ konkurrent, Finnair kommer også friske tal, og det samme gør Alkermes, der er en konkurrent til Lundbeck.