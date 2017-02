Konservative støtter Fillon efter aflyst krisemøde

En gruppe fra det republikanske partis medlemmer af den franske nationalforsamling trak tirsdag en anmodning om et krisemøde i partiledelsen tilbage - kort efter at den var blevet fremsat.



Krisemødet skulle have handlet om partiets præsidentkandidat, Francois Fillon. Kandidaten er under pres for at trække sig ud af præsidentvalgkampen.



En talsmand for Fillon siger efter de forvirrende udmeldinger fra partiet, at "partiets parlamentsmedlemmer har givet enstemmig opbakning til ham".



Det konservative partimedlem Georges Fenech, som tidligere har kritiseret Fillon, siger, at anmodningen om krisedrøftelserne er trukket tilbage.



Over 40 af de konservative parlamentarikere havde tidligere under ledelse af Fenech skrevet under på indkaldelsen til et krisemøde.



Fenech er tilhænger af tidligere præsident Nicolas Sarkozy, som tabte primærvalget til Fillon sidste år. Der er ingen forklaring på, hvorfor Fenech pludselig trak sin opfordring tilbage.



Fillon kæmper for at holde sin valgkamp i gang. Tegnene på krise i hans bagland øger presset på ham for at træde tilbage.



Han er faldet støt i meningsmålingerne, efter at ugemagasinet Le Canard Enchaine for nylig skrev, at Fillon har haft sin kone ansat på det offentliges regning. Det skete angiveligt, uden at hun udførte arbejdsopgaver for ham.



Den konservative kandidat siger, at han kun vil træde tilbage, hvis der bliver indledt en formel efterforskning af sagen mod ham.



I weekenden rapporterede franske medier, at landets bagmandspolitis særlige anklager var tæt på at tage flere skridt i retning af en officiel efterforskning af de anklager, som er blevet rettet mod ham.



Søndagsavisen Journal de Dimanche citerede i weekenden anonyme kilder for, at der vil blive indledt en efterforskning, hvilket øgede presset på Fillon.



/ritzau/Reuters