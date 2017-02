USA: Venezuelas vicepræsident er narkohandler

Det amerikanske finansministerium placerede mandag Venezuelas vicepræsident, Tareck El Aissami, på en sanktionsliste over personer med en ledende rolle inden for narkohandel.



- El Aissami stod bag store sendinger af narkotika fra Venezuela, der inkluderede både fly og skibe, sagde en unavngivet højtstående embedsmand fra Trump-regeringen mandag.



Hverken El Aissami eller den venezuelanske regering har kommenteret USAs beskyldninger.



Ifølge det amerikanske finansministerium var El Aissami bagmanden bag narkosendinger på op til 1000 kilo til både Mexico og USA.



Han skulle efter sigende også være på lønningslisten hos narkobaronen Walid Makled Garcia for at beskytte leverancer af narko og koordinere dem med karteller i Mexico.



Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, har tidligere beskyldt USA for at prøve at skade landets rygte.



De amerikanske myndigheder afviser dog, at dette er gjort med politiske eller økonomiske bagtanker, men som resultat af en lang efterforskning af narkohandlen i Venezuela.



Tareck El Aissami har været Venezuelas vicepræsident siden 4. januar og er udset som en mulig efterfølger til præsident Nicolas Maduro.



Før han blev vicepræsident, var han guvernør i staten Aragua i det nordlige Venezuela fra 2012 til 2017.



/ritzau/Reuters