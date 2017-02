USA overvejer ny strategi over for Kina

Den amerikanske regering forsøger at strikke en ny strategi over for Kina sammen for at komme kinesisk valutamanipulation til livs.



Det skriver Wall Street Journal.



Det amerikanske handelskammer vil potentielt stemple valutamanipulation som ulovlig statsstøtte over hele linjen, hvorefter amerikanske selskaber selv kan bringe sager mod andre lande.



USA undgår dermed at udpege Kina som ene skurk og konsekvenser ved en direkte konfrontation.



Donald Trump har i mange år udtrykt vrede over Kinas påståede valutamanipulation. Siden valget har præsident Trump dog blødt sin retorik over for Kina op og har bevæget sig væk fra ideen om en 45 pct. afgift på kinesiske varer.



Skulle handelskammerets tiltag føres ud i livet vil det dog skabe en del kontrovers, da det bryder med lovgivning fra Den Internationale Handelsorganisation, WTO.



Derudover kan andre lande potentielt angribe amerikanske eksporter på samme basis. De kan argumentere for, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, også kunstigt svækker dollaren og dermed udøver ulovlig statsstøtte, skriver Wall Street Journal.







