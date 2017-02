Det skriver medierne: 3's kunder risikerer identitetstyveri

Børsen



Skifteret erklærer Hesalight-stifters direktørkontrakt ugyldig



Lars Nørholts direktørkontrakt i Hesalight er ugyldig. Det vurderer Skifteretten i Roskilde, der derfor slår fast, at han uretmæssigt har overført millioner fra Hesalight til sig selv og dermed lod Hesalight betale for privat luksus.



Nyetableret konsulentkæmpe på opkøbstogt i Norden



Det nyetablerede konsulentfirma Azets satser tungt på det nordiske marked. Med en engelsk kapitalfond i ryggen skal der købes stort ind i Norden over de næste fire år. (Side 13)



Teleselskabet 3 afpresses: Vi bliver ikke de sidste



Teleselskabet 3 bliver truet med, at kunderne risikerer at få offentliggjort deres personlige data, medmindre der betales et større millionbeløb. Og ifølge ekspert er det et tegn på, at hackere er blevet både dygtigere og mere vovede.



Berlingske Business



Kunder ramt af afpresning er fanget hos teleselskabet 3



Teleselskabet 3 er blevet frastjålet kundeoplysninger, som kriminelle vil bruge til pengeafpresning. 3 afviser, at selskabet har sikkerhedsproblemer.



Mobilepay lider stort nederlag i nordisk betalingskrig



Efter måneders forhandlinger med flere end 100 banker taber Danske Banks Mobilepay et slag i konkurrencen med Norges mest populære betalingsapp, Vipps. Strategien kan nu blive anderledes, lyder det fra Danske Bank.



Jyllands-Posten Erhverv



Dansk økonomi er inde i lovende comeback



Dansk økonomi er ved at være oven på igen efter sidste års nedtur. Ikke mindst væksten i eksporten, men også forbruget, trækker den rigtige vej. Men selv om også EU taler om en regulær dansk genrejsning, er der globale forhold, som kan vælte væksten.



Milliardfond er på jagt efter ny direktør



Lego Fonden, der er en af landets største, skal have ny direktør. Hanne Rasmussen holder op af personlige årsager.



3's kunder risikerer identitetstyveri



Teleselskabet 3 blev i weekenden kontaktet af kriminelle, der truer med at offentliggøre 3600 kunders personfølsomme oplysninger som navn, adresse og cpr-nummer. 3's kunder skal være særlig agtpågivende de næste par uger og holde øje med deres netbank, mener ekspert. (Side 4)



/ritzau/FINANS