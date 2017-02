Danske virksomheder og borgere bliver i stigende grad udsat for afpresningsforsøg på deres computere eller smartphones. Det skriver Politiken.



Antallet af politisager om afpresning er ifølge avisen næsten fordoblet fra 2010 til 2016. Sidste år anmeldte 418 personer eller firmaer, at de var blevet afpresset. Det viser tal fra Danmarks Statistik.



Stigningen kan tilskrives computerafpresning, oplyser Rigspolitiet. Men det er kun en indikation af problemets reelle omfang, fordi det er de færreste sager, som politiet får kendskab til.



Typisk foregår afpresningen ved, at it-kriminelle i mails, onlineannoncer eller beskeder på Facebook narrer offeret til at trykke på et link.



Kort efter bliver computeren låst og filer bliver krypteret. Brugeren kan herefter ikke få fat i sine egne filer, før vedkommende betaler en løsesum.



It-kriminaliteten kaldes ransomware eller løsepengesoftware. Det er ifølge myndigheder og sikkerhedsindustrien et hastigt voksende problem. Det er en af de mest udbredte former for it-kriminalitet i dag.



"It-kriminelle, der laver det simple ransomware, skyder på gud og hver mand og rammer personer og små og mellemstore virksomheder særligt hårdt," siger Thomas Lund-Sørensen, som er chef for Center for Cybersikkerhed.



It-sikkerhedsselskabet Trend Micro har registreret over en halv million ransomware-angrebsforsøg i Danmark i 2016.



Selskabet oplyser, at det totale antal formentlig er højere endnu. I andet halvår blev der noteret 2,5 gange flere angreb end i første.



