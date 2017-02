Don Ø får sin dom i landsretten om seks uger

Den 23. marts afgøres en af de senere års mest omtalte sager om påstået grov kriminalitet i erhvervslivet.



Den dag får Flemming Østergaard, kendt som Don Ø, og Jørgen Glistrup at vide, om Østre Landsret er villig til at følge deres krav om frifindelse.



Som henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør i Parken Sport & Entertainment A/S anklages de for grov kursmanipulation.



Straffen skal være ubetinget fængsel i to år, har to anklagere fra Bagmandspolitiet sagt i landsretten. Desuden har de forlangt, at Parken idømmes en bøde på 50 millioner kroner.



Fredag satte landsretten punktum. I de seneste fem retsmøder har anklagere og forsvarere holdt deres afsluttende indlæg.



Da Københavns Byret tog stilling i september 2015, lød dommen på fængsel i seks måneder til Glistrup og fire måneder til Østergaard.



Efterhånden er der gået mere end tre år, siden Bagmandspolitiet rejste tiltale. Det skete i november 2013.



Påstanden er, at Parken begik grov kriminalitet ved at fastholde kursen på aktier i selskabet på et unormalt og kunstigt niveau ved et stort antal handler på børsen.



Men det holder ikke, mener forsvarerne.



"Der er ingen indikationer på, at kursen var ude af trit med markedet," har advokat Andro Vrlic, der forsvarer Jørgen Glistrup, sagt.



Ganske vist var Parken flittig køber. Men man forsøgte at skaffe aktierne til den lavest mulige kurs gennem hele perioden.



Dels købte Parken egne aktier, som skulle bruges som betaling for virksomheder. Og dels skulle de erhverves til incitamentprogrammer, har Flemming Østergaards forsvarer, advokat Sysette Vinding Kruse, påpeget.



Hun er blandt andet gået i rette med, hvad hun betegner som Bagmandspolitiets "moralske holdning" om, hvad Parken burde eller ikke burde.



"Vi taler om et stort fondsbørsnoteret selskab med en professionel bestyrelse," sagde hun forleden - og henviste til omsætningen på halvanden milliard kroner.



"Lovgiver har givet tilladelse til, at et selskab kan opkøbe egne aktier. Det kan have en kurspåvirkning. Det er der ikke noget at gøre ved. Men det er altså lovligt, hvis der er et legitimt formål," sagde Sysette Vinding Kruse forleden.



En række mails afslører, at Flemming Østergaard var optaget af den aktuelle kurs.



"Selvfølgelig interesserede det ham. Det er på ingen måde kriminelt for en bestyrelsesformand," har hans forsvarer sagt.



Kollegaen Hanne Rahbæk, der forsvarer Parken, har kaldt bødekravet for "helt uhørt".



"Parken har søgt at afdække en efterspørgsel i markedet ved opkøb af egne aktier. Og dette gjorde man ved at foretage reelle handler," har hun sagt.



/ritzau/