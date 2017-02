Det skriver medierne: Danskernes største pengetank trækker sig fra nye selskaber

Børsen:



Hesalight betalte stifters spanske liebhaveri



Hesalights stifter, Lars Nørholt, har brugt penge fra lysfrimaets kasse til at betale for sine personlige luksusejendomme på Mallorca. Ifølge kurator Henrik Selchau Poulsen har det konkursramte LED-selskab udbetalt og overført 12 mio. kr. til stifteren. Lars Nørholt er nu erklæret personligt konkurs.



Lyskoncern giver den gas med Verner Panton



Den familieejede Fransen group har åbnet den første Verpan-flagskibsbutik baseret på den ikonisk designers produkter. Flere butikker er på vej.



Difko taber 10 mio. kr. og udhuler egenkapitalen



Investerings- og administrationsselskabet Difko taber millioner på fortidens spøgelser. Egenkapitalen er igen negativ, men det første udbudte projekt i syv år giver håb.



Goldman Sachs ser opklaring for biotek og ny opkøbsbølge



Medicinalgiganterne hungrer efter salg. En afklaring af forholdende omkring en sundhedsreform og medicinpriserne i USA kan få opkøbsbølgen til at rulle med ny kraft. Det vurderer investeringsbanken Goldman Sachs.



Berlingske Business



Detailkoncern i aggressiv plan om ekspansion



Den norskejede detailkoncern Dagrofa vil bide de danske giganter Dansk Supermarked og Coop i haserne. Planer er at åbne 125 nye Meny- og Kiwi-butikker og fordoble omsætningen til 30 mia. kr.



Juicekonge scorer kvart milliard på aktiesalg



Stifteren af Joe & The Juice, Kaspar Basse, har indkasseret mere end en kvart mia. kroner på salg af aktier i juicekæden til en amerikansk kapitalfond.



Jyllands-Posten



Danskernes største pengetank trækker sig fra nye selskaber



ATP har solgt ud af skuffelsen Matas, taget gevinst hjem på Nets, og trukket sig helt fra Novo Nordisks it-spinoff, NNIT. Det fremgår af en datasammenkøring af de løbende opgørelser fra danskernes største pengetank. (Side 9)



Industriens pension bankede konkurrenterne



Landets pensionsopsparere kan sende misundelige blikke til kunderne i Industriens Pension. Pensionskassen har nemlig givet de andre pensionskasser og -selskaber baghjul i 2016. Det viser en opgørelse fra analysebureauet Morningstar. (Side 10-11)



Nordea overhaler verdens største kapitalforvaltere



Nordea har for alvor slået sit navn fast som en af de mest succesfulde kapitalforvaltere i Europa. Nordea Asset Management blev i 2016 nr. 1 på listen over de bedst sælgende kapitalforvaltere i 2016. (Side 11)



