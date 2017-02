Det skriver medierne: Kapitalfonde er på oliejagt i Nordsøen

Børsen:



Silvan sat til salg af presset ejer



DT Group Danmark, der ejer byggemarkederne Stark og Silvan, er presset på indtjeningen og sætter nu Silvan til salg i håbet om at vende forretningen. Gør det selv-kæden har 45 butikker og omsætter for godt 2 mia. kr.



PFA forventer skærpet kamp om kunder



Konkurrencen om pensionskunderne bliver intensiveret i 2017. Det forudser PFA, der også vurderer, at priserne til tider er så lave, at pensionsgiganten står af. (Side 8)



Skuffet ejer smider Hummel-direktør på porten



Direktøren for Hummel-koncernen, Søren Schriver, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning. Det sker efter fund af uregelmæssigheder i den tyrkiske afdeling, der er Hummels største. (Side 11)





Berlingske:



Kapitalfonde på oliejagt i Nordsøen



Mærsk er klar til at få ny samarbejdspartner, da det 55 år gamle samarbejde mellem Mærsk og Shell i Nordsøen er ved at være slut. Kapitalfonde og andre er på jagt efter den danske olie.



Dansk børskandidat til eksamen i USA



Det danske biotekselskab Symphogen skal til afgørende møde med de amerikanske sundhedsmyndigheder. Det kommer til at få stor indflydelse på, om selskabets børsdrømme går i opfyldelse.



Jyllands-Posten:



Aller køber arving ud for trecifret millionbeløb



Den største enkeltaktionær i Aller-klanen sælger sin aktieandel. Susanne Aller forlader nu mediekoncernen. Prisen kan ligge på omkring 350 mio. kr.



Spar Nord vil ikke sænke priser



Spar Nord vælter sig i penge, men vil ikke sænke priserne. Bankens årsregnskab viser en indtjening på mere end 1 mia. kr. Topchef Lasse Nyby er tilfreds og klar til at indføre en ny strategi.



GN-topchef langer ud efter konkurrents guldhåb



GN-topchef Anders Hedegaard skyder med skarpt mod den direkte konkurrent Oticon. Mens Oticon har betegnet selskabets nye høreapparater Opn som både "banebrydende" og et "paradigmeskift", siger Anders Hedegaard lige ud, at han ikke har mærket nogen forskel, siden produktet kom på markedet sidste år.



