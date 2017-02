Politiet har bevogtet terrormål i over 750.000 timer

Siden angrebet mod Krudttønden og synagogen på Krystalgade i København for to år siden, har politiet bevogtet mulige terrormål døgnet rundt.



I alt har betjente brugt 777.521 timer på opgaven siden februar 2015. Det viser tal fra Rigspolitiet ifølge Berlingske.



Det antal timer svarer til, at 540 betjente udelukkende har arbejdet med bevogtning af potentielle terrormål i et helt år.



Omkostningerne forbundet med bevogtningen er løbet op i omkring 174 millioner kroner fra 15. februar 2015 til januar i år.



De mange bevogtningstimer har taget tid fra andre opgaver, og det går i sidste ende ud over borgerne, der har haft indbrud, lyder det fra landets politikredse.



"Blandet andet har nogle berigelsessager ligget meget længere. Vi har flere tusinde sager liggende," siger Lars Jensen, formand for Nordsjællands Politiforening, til Berlingske.



"Så jo, det har haft stor betydning. Alt andet ville være løgn at sige," tilføjer han.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at man undersøger muligheden for at erstatte bevogtningen med forskellige teknologiske tiltag.



"Det er ingen hemmelighed, at politiet de seneste år har brugt mange ressourcer på at bevogte terrormål."



"Det er konsekvensen af, at vi lever i en ny virkelighed, hvor vi skal være rustede til at modstå en alvorlig terrortrussel," siger ministeren.



/ritzau/